Castelfranco, ecco la nuova Coop che punta sui prodotti locali

Festa oggi alla Coop di Castelfranco Emilia, all'interno del Centro commerciale Le Magnolie per la fine del restyling. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco, il vicepresidente di Coop Alleanza 3.0, e la presidente del Consiglio di zonaIniziata ad agosto e proseguita a negozio aperto la ristrutturazione dà funzionalità al percorso di spesa e valorizza i prodotti freschi, specialmente quelli locali. In totale è di sei milioni di euro l'investimento per i lavori tra cui il restyling del supermercato, della galleria commerciale, e del parcheggio.'Coop Alleanza 3.0 anche con questo intervento ha ribadito il suo impegno per la comunità' rinnovando un negozio 'che si propone come un punto di riferimento per i consumatori e gli oltre 13.000 soci di Castelfranco'. Il supermercato spazia su 2.750 metri quadri e conta più di 100 lavoratori; ci sono i banchi assistiti della macelleria, gastronomia e panetteria e della pescheria che si affaccia sulla piazza dell'ortofrutta. Ci sono le produzioni interne del pane, dei reparti pescheria e macelleria con pietanze già pronte per essere cucinate; anche la gastronomia offrirà prodotti caldi: primi, secondi, contorni e pizze anche da asporto. Tutti i reparti sono dotati anche di confezioni take-away. La cantinetta dei vini dà risalto alle produzioni enologiche locali e alle birre artigianali. Non manca l'assortimento dei prodotti a marchio Coop e rinnovata e' l'area 'Salute & Benessere Coop'.C'è anche il book-crossing di 'Seminar libri', biblioteca libera e gratuita. La nuova coop ha anche una impronta green che riduce al minimo l'impatto ambientale: una struttura con materiali termoisolanti, la copertura in legno lamellare, e impianti particolarmente efficienti garantiscono consumi energetici inferiori a quelli di un negozio 'tradizionale'.