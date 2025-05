Castelfranco Emilia, caos alla festa nel parco: rissa tra gruppi di giovani rovina la serata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Una tranquilla serata di festa si è trasformata in un momento di forte tensione per diverse famiglie, presenti al parco Ca’ Ranuzza in occasione del “Carbonara Fest”. A raccontarlo è un genitore che, venerdì sera, si trovava con la propria figlia e un’amichetta di cinque anni nell’area dell’anfiteatro, adiacente all’evento principale, dove era presente un piccolo palco utilizzato dai bambini per giocare.

Secondo la testimonianza, mentre i piccoli si divertivano a correre tra il palco e i gradoni dell’anfiteatro, un gruppo di adolescenti – presumibilmente minorenni – ha iniziato a discutere animatamente, trasformando in pochi attimi la situazione in una rissa. Volavano parole grosse, ma anche oggetti: bottiglie di vetro e contenitori di plastica pieni, uno dei quali sarebbe arrivato a meno di mezzo metro da una delle bambine.



'Io e altri genitori abbiamo subito allontanato i bambini e contattato le forze dell’ordine -, racconta il padre, ancora visibilmente scosso -. Dopo circa mezz’ora sono passate due pattuglie della Polizia Locale, ma senza fermarsi. Alla terza volta sono finalmente entrati nel parco'.La scena che si è presentata all’arrivo degli agenti è sembrata uscita da un film: 'È arrivato un ragazzo più grande in monopattino, ha fischiato e in un attimo una decina di ragazzini si sono dileguati tra i palazzi vicini. Era tutto coordinato. Quando abbiamo raccontato la scena agli agenti, ci è stato detto che non potevano rincorrerli'.L’episodio ha sollevato forte preoccupazione tra i presenti, soprattutto per la facilità con cui giovani, apparentemente ben organizzati, hanno messo in pericolo l’incolumità di famiglie e bambini in un contesto pubblico e affollato. 'È stata una scena surreale – conclude il genitore – e non è possibile che situazioni del genere accadano in luoghi pubblici dove dovremmo sentirci al sicuro'.