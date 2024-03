Castelfranco Emilia, centrodestra spaccato: Zirotti lancia sua lista

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La storica consigliera della Lega, fuoriuscita dal Carroccio poche settimane fa , ha annunciato la volontà di presentarsi alle elezioni con una lista civica autonoma. La decisione segna dunque una frattura netta nel centrodestra che al momento ha messo in campo Rosanna Righini, sostenuta da Fdi e Lega. Compatto invece l'asse Pd-M5S-Azione che ricandida Giovanni Gargano.'Giovedi scorso in consiglio comunale si è ri-costuito il gruppo consiliare 'Liberi di Scegliere' con la capogruppo Cristina Girotti Zirotti oltre ai consiglieri Angela Piccioli, Davide Bellentani - si legge in una nota -. Con orgoglio, serietà, impegno continueremo il nostro ruolo istituzionale, con l'unico obiettivo di attenzionare le tante criticità, sostanziali, della nostra Castelfranco e Frazioni, di attenzionare i bisogni del nostro bel territorio e Comunità.

Presto avvieremo un percorso condiviso allo scopo di costituire una lista elettorale 'Liberi di scegliere' per Castelfranco Emilia e Frazioni'.



'Mentre il cenro è oggetto di svariati cantieri, non si riesce quasi più a parcheggiare e la viabilità è critica, osserviamo che per le frazioni invece nulla è stato attuato per la loro riqualificazione, perché i quasi 5 milioni del PNRR sono stati tutti richiesti per la riqualificazione del centro storico del capoluogo. Non possiamo che riportare e condividere il disagio di tanti cittadini sulle opere in corso, sulla mancanza dei parcheggi e sulla difficoltosa viabilità ed anche la critica sulle opere in corso e fatte, come ad esempio la ciclopedonale di via Circondaria Nord, dove è stata demolita una filetta, già esistente e valida, per allargarla di circa 8 cm con una nuova che potremmo anche valutare pericolosa. Non possiamo non unirci al disagio di tanti per la sicurezza, richiamiamo l' atto vandalico ai danni di auto in sosta a Manzolino nel parcheggio del palazzetto Predieri, parcheggio che da anni attende illuminazione e sorveglianza. Segnaliamo poi la situazione delle strade e marciapiedi, con le opere in corso per 'asfalti strade' in periodo preelettorale, con rattoppi di buche, probabilmente fra un po' da rifare, lavori da sempre fatti in emergenzialita', sino ad arrivare ad estreme criticità, ad avere strade talmente dissestate, da renderle quasi impercorribilii, come ad esempio via Castello' - chiudono i tre consiglieri.