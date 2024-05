Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I militari hanno arrestato due persone, rispettivamente di 21 e 53 anni.Nel pomeriggio del 18 maggio, hanno rintracciato un giovane che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con permesso di allontanarsi da casa per recarsi a svolgere la propria attività lavorativa.I Carabinieri, dopo aver accertato che in realtà non si era presentato a lavoro, lo hanno rintracciato e fermato mentre stava rientrando a piedi presso la sua residenza.Il 21enne è stato tratto in arresto per evasione.Sempre nella serata di sabato, i carabinieri di Castelfranco Emilia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 53enne, che era già ristretto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia.Il provvedimento di aggravamento è scaturito dalle violazioni commesse dall’uomo e documentate all’Autorità Giudiziaria da parte dei militari dell’Arma, l’ultima delle quali avvenuta venerdi 17 maggio, quando era stato arrestato in flagranza di reato per evasione.