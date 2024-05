Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Tutte le fasi di lavorazione (demolizione e modellazione, fresatura, binder, asfalto) verranno eseguite senza soluzione di continuità fino al loro completamento, salvo avverse condizioni metereologiche' - fa sapere il Comune.Per poter garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, dal 20 maggio e fino al completamento dei lavori (presumibilmente giovedì 23 maggio) verrà interdetto il traffico di via Ripa Inferiore, da via Fasani all’intersezione con via della Vittoria: sarà pertanto modificato il senso di marcia di via Fasani e via dal Bagno da senso unico a doppio senso. Sarà inoltre interdetto il traffico della porzione di via Circondaria Nord, dall’edificio della biblioteca all’intersezione con via Ripa Inferiore.Al completamento dei lavori verrà riaperto il parcheggio di via Ripa. Per ulteriori informazioni consultare il sito o i canali social del Comune di Castelfranco Emilia.