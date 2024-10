Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Subito intervenuti, i militari appuravano che due individui, un uomo e una donna residenti in paese rispettivamente di 44 e 26 anni, stavano risucchiando il carburante dai serbatoi dei mezzi, attraverso una canna gommata, dopo aver forzato lo sportellino di contenimento. Al momento dell'intervento i due avevano già aspirato circa 105 litri di gasolio riposti in quattro taniche.Arrestati nella piena flagranza di furto, i due sono stati condotti nella mattinata davanti al Giudice del Tribunale di Modena che, previa convalida della misura precautelare adottata dai Carabinieri, ha disposto per entrambi l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, quotidiano per l’uomo e per tre giorni alla settimana per la donna.