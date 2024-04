Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Insospettiti dai movimenti dell’uomo, i militari decidevano di perquisirlo dopo che lo stesso si intratteneva in maniera circospetta con altro soggetto, rinvenendo, a bordo del veicolo su cui si aggirava in quel centro abitato, 4 involucri contenenti cocaina, uno contenente hascisc e somma di denaro contante pari a 100 euro.Nello stato di flagranza i militari estendevano la perquisizione anche al domicilio dell’uomo, trovandovi ulteriori 5 panetti di hascisc da destinare allo spaccio su piazza.L’operazione di servizio si concludeva con il sequestro complessivo di oltre 6 grammi di cocaina e di circa 300 grammi di hascisc, e con l’arresto in flagranza di reato dell’interessato, indagato del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso verrà giudicato nella mattinata odierna con rito direttissimo dal Giudice del Tribunale di Modena.