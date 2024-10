Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Se poi tali percorsi devono essere compiuti nelle ore serali o in condizioni meteorologiche avverse, oltre all’attenzione serve anche una discreta dose di fortuna, perché spesso tali buche si trasformano in vere e proprie voragini non visibili che sbarrano il cammino all’improvviso - afferma Boni -. In questo caso solo la buona sorte impedirà ai malcapitati di rompere le gomme del proprio automezzo o ancora peggio di farsi male uscendo di strada. Per coloro poi che devono usare la moto o la bicicletta è raccomandata la memorizzazione dell’esatta posizione delle buche per non incorrere in gravi incidenti. Il gruppo Lega del territorio ritiene che tale criticità sarebbe del tutto risolvibile se l’amministrazione comunale operasse una corretta e attenta manutenzione delle strade, come peraltro previsto dal codice della strada. Nell’attesa che vengano ripristinate sicurezza e fluidità della circolazione, non possiamo far altro che raccomandare a tutti di moderare la velocità...'