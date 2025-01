Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oggi, venerdì 31 gennaio, il vicesindaco di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli, si è recato nella frazione di Manzolino per portare gli auguri della Città alla dottoressa Rina Gubertini, vedova Fumanelli e storica farmacista del territorio. Un traguardo straordinario il suo, che rappresenta un vero e proprio patrimonio di memoria e saggezza per la sua famiglia, i suoi amici e per tutti coloro che ha il privilegio di conoscerla: si tratta della ventiduesima over cento di Castelfranco Emilia, a testimonianza della lunga prospettiva di vita che contraddistingue il territorio.

Rina Gubertini vive nella sua casa di Manzolino, circondata dall'amore e dalla vicinanza dei suoi cari: la figlia Laura, il genero Marco e il nipote Michele, oltre alla signora Magda, che la accudisce con tanto affetto.

In aggiunta, tanti amici, parenti e collaboratori si sono stretti attorno a lei in questa giornata speciale, testimoniando l'affetto e la stima che ha saputo conquistare nel corso della sua lunga e significativa esistenza. Per decenni la dottoressa Gubertini ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità grazie alla sua dedizione al lavoro di farmacista, che ha svolto con grande passione e professionalità fino all'età di 86 anni. La sua farmacia, in cui per decenni ha lavorato anche la dottoressa Daniela, recentemente andata in pensione, non era solo un luogo di consulenza e assistenza sanitaria, ma anche un centro di ascolto e conforto per tante persone che, nel tempo, hanno trovato in lei un’amica oltre che una professionista esemplare.

Il dottor Adel e la dottoressa Ornella, insieme a tutti i suoi affezionati clienti, la ricordano con immensa gratitudine per il suo prezioso contributo alla salute e al benessere della comunità.

'Rina è un simbolo straordinario di memoria storica e forza d'animo, valori che rappresentano il cuore della nostra comunità. Celebrare i suoi cento anni – osserva il vicesindaco di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli – non è solo un modo per rendere omaggio a una vita ricca e significativa, ma anche per riconoscere l’importante contributo che ogni singolo cittadino offre nella costruzione di una società coesa e solidale. Nella storia di Rina si riflette un intero secolo, una vita spesa al servizio degli altri nella sua farmacia, un punto di riferimento per la comunità. Il suo traguardo è motivo di orgoglio per Castelfranco Emilia: a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo alla signora Rina i miei più sinceri auguri per questo compleanno speciale, augurandole di proseguire la sua vita circondata dall'affetto e dalla stima dei suoi cari e di tutta la nostra comunità. Gli anziani sono una preziosa fonte di saggezza, una “biblioteca” vivente che va custodita con la massima cura'.