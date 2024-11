Castelfranco, festa Sikh con l'assessore: 'Momento di integrazione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Le celebrazioni includono anche momenti di convivialità, come la distribuzione del langar, un pasto comunitario gratuito che rappresenta l’uguaglianza. Questo pasto è preparato e servito dai membri della comunità, senza alcuna distinzione, promuovendo così l’idea di servizio e solidarietà. In rappresentanza del sindaco e di tutta l’amministrazione del Comune di Castelfranco Emilia, la mia presenza, in qualità di assessore, ha avuto un ruolo importante nel sottolineare l’importanza di eventi culturali che uniscono le diverse comunità. La partecipazione dell’amministrazione non solo dimostra il rispetto per la tradizione sikh, ma offre anche un’opportunità per dialogare con i leader della comunità e ascoltare le loro esigenze e aspirazioni. Inoltre, eventi come il Bandi Chhor Divas sono occasioni per riflettere su temi più ampi, come la libertà di religione e i diritti umani. La comunità ha l'occasione di condividere storie e esperienze, rafforzando così il senso di identità e appartenenza - afferma Cristoni -. In sintesi, la presenza dell’amministrazione comunale a questa celebrazione non solo ha arricchito l’evento, ma ha anche rappresentato un passo verso una maggiore integrazione e valorizzazione delle diverse tradizioni culturali che compongono il nostro tessuto sociale. L'atmosfera di festa, unita a momenti di profonda riflessione, ha reso questa celebrazione un'importante occasione di unità e solidarietà'.