Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ancora una volta il sindaco Giovanni Gargano dimostra di avere evidenti difficoltà di lettura e comprensione. La Lega non ha mai criticato gli agenti della Polizia Locale, che anzi ringraziamo per il loro impegno quotidiano sul territorio. Le nostre critiche sono rivolte all’amministrazione comunale e ai vertici, che si mostrano sempre molto propensi ad ascoltare ma decisamente meno ad agire'. Così la Lega di Castelfranco Emilia interviene sul tema sicurezza.'Questa destra, sempre pronta a strumentalizzare il tema della sicurezza, dimostra ancora una volta di essere “brava” a parole ma di non avere alcun rispetto per chi la sicurezza la garantisce davvero, ogni giorno, sul campo e con i propri mezzi a disposizione, che di certo sono diversi da quelli che la sicurezza devono garantirla, e cioè il Governo con le sue leggi - ha affermato il sindaco Gargano -.

Facile sputare sentenze sul lavoro degli altri, senza conoscere nulla di ciò che fanno, senza vedere i rischi, l’impegno, la fatica. Senza essere attenti, perché come abbiamo comunicato qualche giorno fa, su tutto il territorio nel solo 2024 sono state impiegate circa 1.800 pattuglie'.'Piuttosto, il sindaco dovrebbe spiegare ai cittadini per quale motivo la Polizia Locale sia ancora sotto organico del 20%, nonostante le ripetute segnalazioni e l’evidente necessità di rafforzare il servizio. Il problema della sicurezza a Castelfranco non si risolve con slogan e promesse, ma con azioni concrete, che purtroppo questa amministrazione continua a rimandare. Per quanto riguarda le forze dell’ordine, il Governo è attivamente impegnato a colmare il gap creato dal centrosinistra con il blocco del turnover e la legge Madia, che hanno causato un drastico calo degli organici. Grazie ai concorsi straordinari avviati dall’esecutivo, il personale delle forze dell’ordine sta progressivamente aumentando. Nello specifico, per quanto riguarda l’Arma dei Carabinieri, sono in arrivo 31 nuovi Carabinieri nella provincia di Modena, un segnale concreto dell’attenzione del Governo sul tema sicurezza - chiude la Lega -. Invece di cercare giustificazioni e scaricare le responsabilità, il sindaco Gargano dovrebbe finalmente dare risposte chiare ai cittadini e spiegare perché, dopo anni di amministrazione, la sicurezza a Castelfranco sia ancora una questione irrisolta o per quale motivo non abbia ancora richiesto la convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La Lega continuerà a vigilare e a pretendere soluzioni concrete per garantire maggiore sicurezza ai cittadini'.