Castelfranco, il sindaco conferma: 'Coop Piumazzo ceduta a Coop Reno'

'Ho ricevuto nelle scorse ore una comunicazione da parte di Coop Reno, la società che dovrebbe rilevare il punto vendita di Piumazzo, in base alla quale si esprime la piena volontà di “avviare una nuova stagione di sviluppo della rete ad insegna Coop su un territorio anche più esteso di quello che comprende il negozio oggetto della trattativa, mettendo al primo posto non solo il mantenimento della rete attuale, ma anche e soprattutto nuove aree di sviluppo, valorizzando le competenze e specificità di entrambe a seconda delle dimensioni e dei luoghi geografici in cui ci si opera”. Si evince chiaramente quindi che non ci sarà alcuna chiusura del punto vendita, se non quella, temporanea, derivante da eventuali lavori di ristrutturazione da effettuare in una struttura che li richiede, e che, al termine di questa fase, la comunità di Piumazzo potrà contare su un servizio rinnovato e potenziato'. Così il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano replica alla interrogazione della Lega ( qui l'articolo ) sul futuro della Coop di Piumazzo.