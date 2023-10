Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Mi stringo al dolore dei famigliari, amici e conoscenti, a nome di tutta la giunta e dell'amministrazione, per la scoparsa del consigliere comunale Modesto Amicucci nonché candidato sindaco nel 2019 - scrive il sindaco Giovanni Gargano -. Un avversario politico che non mi ha fatto mai mancare la sua stima personale e vicinanza in momenti difficili della mia vita. Non ci siamo mai risparmiati nel confronto, a volte anche aspro, ma ci siamo sempre rispettati sul piano personale come dovrebbe essere la politica. Ci accumunava l'essere entrambi Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana e custodi del significato profondo dei valori che per noi rappresenta questa Onorificenza. Un abbraccio a sua moglie Cristina'.