Castelfranco in lutto, è morto l'ex sindaco Roberto Martinelli

Lutto a Castelfranco Emilia: è morto oggi a 75 anni l'ex sindaco Roberto Martinelli.'Martinelli fu eletto a capo della giunta Psi-Pci, prima consigliere e poi sindaco - ricorda l'ex parlamentare Paolo Cristoni -. Docente di lettere alle scuole superiori, con bonomia e senza alcun segno di presunzione, iniziò la sua militanza nel Psi nella mitica sezione Pertini di Castelfranco Emilia. Ha svolto il suo mandato in tempi difficili nei rapporti di giunta e senza accusare concessioni ideali ha cercato, e trovato gli spazi e la volontà per il punto di equilibrio a favore dei progetti e dei programmi che hanno fatto della città un riferimento per realizzazioni sociali'.Martinelli si era ritirato dalla politica attiva e i saluti a lui riservati durante le consuete camminate sotto i portici erano un segno del rispetto che la comunità di Castelfranco gli continuava a tributare.'Ricordo un segno di rispetto riservato a tutti i sindaci succedutisi dalla Liberazione in poi, costruito da un sindaco anch'egli scomparso, Sergio Graziosi: una medaglia-pergamena. Fu l'ultima iniziativa pubblica nella quale sedemmo vicini. Poi i saluti domenicali, naturali senza cenni alla politica - continua Cristoni -. A lui mando, in questo momento di triste solitudine prepasquale, un verso che sembra scritto per il prof dalla poetessa Ada Merini: 'mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire'. Lui era così nei contesti in cui ci siamo incrociati'.