Castelfranco, inaugurata nuova scuola primaria Don Milani di Manzolino

Tanti bambini e tante famiglie hanno partecipato, questa mattina, all’inaugurazione ufficiale della nuova scuola primaria Don Milani di Manzolino, in occasione del decennale del sisma.All’inaugurazione, patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, hanno partecipato il sindaco Giovanni Gargano, l’assessore alla scuola Rita Barbieri, il dirigente scolastico dell’I.C. “G. Marconi”, Vilma Baracca e il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, Davide Baruffi.“Al decimo anno dal terremoto 2012 - ha detto il sindaco Giovanni Gargano - il benvenuto a scuola è un benvenuto al futuro. Abbiamo fatto questo investimento, importante non tanto economicamente parlando, ma perché si stratta della restituzione alla comunità di un elemento fondamentale affinché i nostri bambini possano imparare a sognare, ma soprattutto possano imparare attraverso la quotidianità delle scuole a superare gli ostacoli che la vita pone davanti ad ognuno di noi.Dopo aver concluso la parte istituzionale c’è stato il taglio del nastro ufficiale e subito dopo un momento di gioco e festa insieme a tutti i bambini e le loro famiglie.La ristrutturazione della scuola Don Milani ha riguardato la messa in sicurezza con miglioramento sismico di tutto il vecchio edificio e il parziale ripristino di alcuni impianti dell’ampliamento e della mensa, realizzati già nel 2009. In particolare sono stati demoliti e rifatti tutti i solai, ricostruiti con strutture in acciaio, ed è stata completamente rifatta la copertura, con una struttura in legno lamellare. I lavori hanno previsto anche la realizzazione di un cappotto esterno e la posa di nuovi infissi esterni; le finestre delle aule sono state dotate di frangi sole elettrici per l’oscuramento. Sono stati completamente rifatti gli impianti, in particolare l’impianto di riscaldamento è stato realizzato con pannelli radianti a pavimento. Sia per l’impianto di riscaldamento che per la produzione dell’acqua calda sanitaria sono state installate pompe di calore elettriche, nella scuola come nella palestra non vi è più l’ingresso di gas.