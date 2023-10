Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Julian Assange è divenuto oggetto dell'attenzione internazionale sin dal 2010, quando ha rivelato documenti statunitensi segretati attraverso WikiLeaks. Il suo impegno nel campo del giornalismo investigativo ha portato a riconoscimenti e onorificenze globali, e ha reso Assange un simbolo del diritto alla libertà di stampa e di espressione' - spiega il M5S.Attualmente detenuto nel Regno Unito, Assange è al centro di una controversa richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti d'America in relazione ad accuse di cospirazione e spionaggio. La sua causa ha suscitato dibattiti in tutto il mondo sulla libertà di informazione e di stampa, elementi fondamentali per una società democratica.'Con questa decisione, Castelfranco Emilia si unisce ad altre città italiane nel conferire a Julian Assange la cittadinanza onoraria, sottolineando l'importanza cruciale di proteggere il diritto all'informazione in situazioni così gravi. Questo atto rappresenta un forte sostegno alla libertà di stampa e di espressione, valori fondamentali per una società democratica e aperta' - chiude il M5S.