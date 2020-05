Castelfranco, Lega si spacca. Due consiglieri: 'La Zirotti si dimetta'

Clamorosa spaccatura all'interno della Lega di Castelfranco: i consiglierichiedono infatti ufficialmente le dimissioni della capogruppo e storica rappresentante della Lega di Castelfranco. Il motivo? La scelta di devolvere i Fondi del Gruppo quale aiuto alle Famiglie Castelfranchesi in difficoltà. Una scelta che la Zirotti non avrebbe rispettato.'Il 14 aprile è stata protocollata la nostra richiesta di devolvere i fondi del Gruppo Lega Salvini Premier come devoluzione per l’emergenza coronavirus utilizzandoli per le famiglie più bisognose - affermano in una nota Zannito e Corazza -. La risposta del sindaco Gargano è stata immediata, il sindaco ha infatti apprezzato la proposta aggiungendo che 'se in linea di principio l’iniziativa è apprezzabile, da un punto di vista pratico è necessario di coordinare il vostro proposito con il capogruppo del vostro gruppo consiliare “Lega Salvini Premier”, consigliere Girotti Zirotti Cristina, alla quale, da Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, compete la gestione degli stanziamenti, destinati al rimborso di spese sostenute per specifiche finalità, previa attestazione della rispondenza delle stesse a finalità politico istituzionali del gruppo'. Tale comunicazione del sindaco è stata inviata a Tutti i Capigruppo e in primis diretta alla capogruppo “protempore” del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” Girotti Zirotti. A tutt’oggi, la consigliera Girotti Zirotti non pare abbia assolutamente confermato tale disponibilità. Anzi, nell’ultimo consiglio Comunale in videoconferenza del 23 aprile, si è limitata alla cessione del suo gettone di presenza, neppure citando o confermando la disponibilità della cessione parziale o totale dei fondi del Gruppo Consiliare “Lega Salvini Premier”, pari a 1.754,76 euro. Pare invece, da comunicazioni Verbali, indicate nello stesso Consiglio Comunale del 23 aprile anche se per ora non confermate per iscritto, ci sia stata l’eventuale disponibilità di questi Gruppi per l’adesione per la Nostra proposta: Forte Urbano; Lista Civica Frazioni e Castelfranco e Movimento 5 Stelle. Avendo atteso invano per 2 settimane una risposta mai giunta alla nostra proposta di devoluzione dei Fondi del Gruppo quale aiuto alle Famiglie Castelfranchesi in difficoltà, non godendo più della nostra fiducia, abbiamo chiesto le dimissioni della stessa capogruppo'.