Lutto a Castelfranco per la morte di Franco Maestri, deceduto ieri all'età di 82 anni. I funerali si terranno domani, 13 febbraio, alle 14 nella chiesa di Piumazzo.'Docente di Educazione fisica alle scuole medie, inventore e protagonista del carnevale di Piumazzo, impegnato con la moglie Simonetta in tutte le iniziative sociali della sua zona. Noi lo onoriamo come militante socialista, consigliere comunale di Castelfranco Emilia, e dirigente provinciale e comunale del Psi - ricorda Paolo Cristoni -. Per tutte le cose buone che ha prodotto con partecipazione concreta, valga per tutte la idea perseguita e risultata vincente della piscina della città, merita il nostro ricordo e la ammirazione dei cittadini. Ma come si dice, un amico è per sempre, Franco da noi non sarà mai dimenticato. Ha sofferto la malattia e la tragedia di una lunghissima obbligazione nel letto, assistito da, Simonetta, moglie, compagna, infermiera e amorevole interprete del suo calvario. Un ricordo non cancellabile, un monito per tutti noi troppo propensi a parlare e troppo frettolosi nel dimenticare. Per ciò che possiamo fare nella piccola storia di periferia, col dolore e col calore della amicizia e del reciproco essere socialisti ti salutiamo da eroe: ciao, Franco. Compagno grande e fedele'.