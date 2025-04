Castelfranco: madre e figlia travolte da un'auto, grave la mamma

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, a Castelfranco Emilia, un grave incidente ha coinvolto due donne di 87 e 56 anni, madre e figlia, residenti in paese. Dalla prima ricostruzione le due donne stavano attraversando via Austria, sembrerebbe sulle strisce pedonali, poste a pochi metri dall'incrocio con via Portogallo, quando una fiat Grande Punto, guidata da un uomo, le ha travolte. La madre, un'anziana di 87 anni, è stata sbalzata a diversi metri dall'impatto, ed caduta urtando violentemente il marciapiede. Le sue condizioni sono risultate così critiche da richiedere l'intervento dell'elisoccorso. Attualmente è ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale di Baggiovara, con prognosi riservata. La figlia, di 56 anni, ha riportato contusioni e un trauma al volto, ma non è in pericolo di vita. Anche lei è ricoverata all'ospedale civile di Baggiovara.

Sul posto, per i soccorsi, un'auto medica, una ambulanza e l'elisoccorso. Per i rilievi di legge la Polizia Locale di Castelfranco. A quanto pare l'auto, dopo aver svoltato da via Portogallo, ha investito le due donne. Illeso l'uomo alla guida.



Nella foto il tratto iniziale di via Austria, all'incrocio con via Portogallo, dove è avvenuto l'incidente