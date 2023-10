Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’interessato è stato trovato in possesso di un’importante somma di denaro contante e di altro materiale, di qui la decisione di estendere il controllo alla sua abitazione.Durante la perquisizione della casa in un armadio sono stati trovati oltre due chilogrammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, a dimostrazione di una importante attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto in carcere.