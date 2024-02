Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sebbene il cancello di ingresso al cortile fosse chiuso, i militari hanno notato a distanza come la porta di ingresso dello stabile fosse socchiusa. Entrando i carabinieri hanno notato tracce di un bivacco, quali resti di cibo e di bevande e capi di indumento sparsi. In una camera da letto con porta chiusa dall’interno sono stati scoperti due uomini stranieri di 60 e 20 anni, senza fissa dimora, che senza alcun titolo avevano preso possesso dello stabile a totale insaputa dei proprietari che, interpellati, hanno sporto denuncia.Gli abusivi, peraltro già noti alla polizia giudiziaria per gli svariati precedenti penali e di polizia a loro carico, sono stati immediatamente allontanati dal luogo e denunciati in stato di libertà per il concorso di invasione di terreni o edifici. L’indagato 20enne, risultando colpito dal provvedimento del foglio di via obbligatorio dal comune di Castelfranco Emilia, è stato ulteriormente segnalato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.