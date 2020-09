Castelfranco, ordinanza sindaco Gargano: giro di vite contro i nomadi

'Sono al parcheggio Ferrarini di fronte alle scuole Guinizzelli. Ci sono diverse roulotte e camper di nomadi. Non possono restare né tantomeno deve essere loro concesso. È bastato venire per suscitare nervosismo in questi signori. Le autorità sono già informate ed hanno già chiesto loro di sgombrare. Non deve essere concesso nulla, altrimenti saremo terra di nessuno e tali comportamenti saranno reiterati' - affermava la leghista questa mattina.'Rispetto dell'ambiente, igiene pubblica, decoro urbano e sicurezza urbana sono gli elementi alla base di questa ordinanza atta a difendere questi valori imprescindibili in ogni comunità per una buona convivenza. Dopo un confronto con la Prefettura, a cui manderò la bozza del testo dell'Ordinanza, provvederò a firmarla per renderla operativa'.

Una decisione, quella di Gargano, che arriva dopo l'ennesima segnalazione sui social da parte della capogruppo Lega Cristina Girotti Zirotti.