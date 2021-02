Castelfranco: padre e figlio arrestati per droga

Detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' l'accusa nei confronti di un uomo di 47 anni ed un ragazzo di 18 anni, padre e figlio, fermati ieri sera dai Carabinieri dinel corso di un controllo stradale in via circondaria nord, a Castelfranco. I due si sono mostrati subito nervosi all'alt dei Carabinieri. Atteggiamento che oltre al controllo dei documenti ha fatto scattare la perquisizione veicolare. Sull'auto i militari hanno scoperto 45 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Ciò ha fatto estendere la perquisizione a livello domiciliare. Presso l'appartamento i Carabinieri hanno trovato anche marijuana e proiettili calibro 12 per fucile detenuti illegalmente.I due sono stati arrestatiSempre per droga,nel corso di un servizio perlustrarivo i Carabinieri hanno denunciato un 26enne albanese, senza fissa dimora, fermato il flagranza al momento della consegna di un pacco ad un connazionale e all'interno del quale i militari hanno trovato due dosi di cocaina, 7 grammi di hashish e 80 euro.Altro arresto, ma questa volta per esecuzione di una condanna derivata dall'inottemperanza delle legge sull'immigrazione, è stato messo a segno da parte deinei confronti di un 25enne di origine marocchinaun 22enne genovese è stato denunciato per tentato furto perpetrato ai danni di una azienda di Formigime dove il giovane, il 20 dicembre scorso, si era introdotto per rubare un camper. In quel frangente era riuscito ad allontanarsi ma le indagini hanno portato alla sua individuazione e alla denuncia.