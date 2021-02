Castelfranco: parco invaso dalle nutrie, i cittadini evitano

Una colonia di nutrie ormai si muove spavalda da tempo nel tratto di canal Torbido presso il parco Marktredwitz a Castelfrancio Emilia. In un'area particolarmente frequentata da bambini, famiglie, persone a passeggio. In quella zona ci sono anche attrezzature gioco per bambini. Insomma una condizione non proprio adatta alla presenza di una colonia di nutrie. Una situazione ora al centro di una interrogazione consiliare del Consigliere comunale del gruppo 'Civica per Castelfranco' Michele Sardone.'E' passato più di un anno da quel 22 dicembre 2020 quando venne approvata la convenzione del controllo delle nutrie nel comune di Castelfranco. A oggi le segnalazioni da parte di cittadini, preoccupati della situazione nei pressi del canale Torbido, confermano una situazione che va risolta. Vi è una nutrita colonia di nutrie creando paura tra i cittadini che portano a spasso sia i figli che i propri cani, essendo li un parco divertimenti per bimbi e un parco sgambettamento cani. Questi roditori 'passeggiano' tranquillamente lungo la strada e hanno scavato scavato tane nell’argine del canale mettendo a rischio le abitazioni adiacenti, in quanto potrebbe cedere l’argine stesso, se i cunicoli scavati risultassero molto estesi. Confidiamo in un intervento tempestivo dell’amministrazione comunale a risolvere questo gravissimo problema.