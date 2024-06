Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dopo la querela sporta da una donna per reiterate violenze, minacce e persecuzioni che si protraevano sin dall'ottobre del 2023 a seguito della fine della loro relazione. L'uomo, non accettando la cessazione della relazione, aveva iniziato a tempestare la donna con numerose telefonate e messaggi in orari serali e notturni per controllarne ossessivamente le frequentazioni, gli spostamenti e la vita privata. I contatti culminavano spesso con pesanti ingiurie nei confronti della vittima a seguito del rifiuto di riprendere la relazione. Il costante e grave stato di ansia e di paura provocato alla donna, tale da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità costringendole a modificare le proprie abitudini di vita.Le condotte persecutorie sono culminate nell'incendio dell'autovettura avvenuto l'8 giugno. Con l'ordinanza cautelare il Giudice ha disposto che l'indagato non si allontani dalla sua dimora senza autorizzazione imponendogli inoltre di non comunicare con qualsivoglia mezzo con persone diverse da quelle conviventi o che lo assistono.