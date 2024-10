Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ad essere coinvolti sono stati 357 edifici, per un totale di 1.725 residenti e 736 nuclei familiari. Sono 304 i minori quelli che abitano nelle zone del territorio colpite da criticità e che 296 over 65. Nell’arco della notte e della giornata odierna sono pervenute al numero della Protezione civile di Castelfranco circa 300 chiamate. Un centinaio, invece, gli interventi – alcuni ancora in corso, ma si proseguirà anche domani – degli oltre 70 volontari di Protezione civile.Il Comune comunica che le scuole di ogni ordine e grado di Castelfranco Emilia, dopo un sopralluogo che ha coinvolto i tecnici del Comune e l’Amministrazione comunale, saranno aperte regolarmente domani; garantito anche il servizio di trasporto pubblico.