Castelfranco, presi tre giovani che rubavano nella scuola

Erano alcune settimane che a Castelfranco Emilia si verificavano furti e intromissioni negli istituti scolastici della cittadina. I carabinieri della locale Tenenza ieri sera, nel corso di un servizio di vigilanza notturna hanno sorpreso tre minorenni che, dopo essere entrati da una finestra sul retro della struttura scolastica, risultata forzata, si sono avvicinati al distributore delle bevande tentando di aprirlo, muniti anche di un martelletto frangivetro. I miitari hanno arrestato uno dei tre, il quale, nel tentativo di liberarsi, ha reagito con forza, spintonando i militari, mentre gli altri due ragazzi inizialmente fuggiti, sono stati identificati poco dopo e denunciati alla Procura per i Minorenni di Bologna. I tre sono accusati di tentata rapina impropria, aggravata, in concorso. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti in relazione ad almeno altri 7 episodi analoghi avvenuti in due istituti scolastici del comune di Castelfranco Emilia nelle ultime settimane.