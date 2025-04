Castelfranco, proseguono i lavori al canale Muzza di Piumazzo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Proseguono i lavori di rafforzamento del canale Muzza di Piumazzo, iniziati a fine dicembre. A seguito delle criticità emerse nella seconda parte dello scorso anno sull’abitato frazionale, aggravate dalle ripetute fasi alluvionali che hanno colpito il territorio, si era resa necessaria una risposta immediata. L’Amministrazione comunale, lavorando a stretto contatto con la Protezione Civile e i tecnici della Regione Emilia-Romagna, aveva valutato le problematiche pianificando un intervento di somma urgenza che procede.

L’intervento sul canale Muzza si sviluppa in tre fasi principali, ciascuna pensata per affrontare in maniera sistematica le criticità esistenti. In un primo momento – che è attualmente in corso d’opera – i lavori si concentrano sulla pulizia dell’alveo, in particolare nella zona prospiciente il canale, eliminando eventuali ostruzioni, detriti e ogni altro elemento che possa compromettere il regolare deflusso delle acque.

Questa operazione è cruciale per ripristinare una funzionalità di base e garantire che le fasi successive possano svolgersi senza ostacoli. La seconda fase prevede un intervento più strutturale, con la risagomatura e il rifacimento della parte interna del canale. Si tratta di un’operazione mirata ad aumentare il volume e la capacità del canale stesso, affinché sia in grado di gestire in modo sicuro i maggiori flussi idrici che stanno diventando sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici. Tutto questo, oltre a migliorare la capacità tecnica del canale, rappresenta un investimento a lungo termine per la sicurezza dell’intero territorio. La terza e ultima fase prevede la ricostruzione di nuove arginature, più alte e robuste, in grado di proteggere l’abitato che si trova alle spalle del Muzza.'Stiamo attentamente monitorando il percorso di rafforzamento del canale Muzza. Dopo le difficoltà dello scorso anno, abbiamo risposto con tempestività e determinazione, lavorando in sinergia con la Protezione Civile e la Regione per trovare soluzioni efficaci e durature. Questi lavori non sono solo una risposta all’emergenza, ma un passo fondamentale per la prevenzione futura, affinché eventi meteorologici sempre più estremi non si traducano in nuovi disagi per la comunità. La nostra priorità resta la tutela dei cittadini e del nostro territorio, e continueremo su questa strada con il massimo impegno', commenta il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano.