I militari sono intervenuti in una piazza della cittadina dove i passanti avevano segnalato una lite tra due uomini. L'indagato aveva cercato di sottrarre all'altro una bicicletta e, al fine di vincere la resistenza della vittima, le aveva sferrato un violento colpo di bottiglia al capo.La vittima è stata trasportata al Policlinico di Modena per le cure del caso mentre l'aggressore è stato condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto per tentata rapina e lesioni aggravate. Ora si trova in carcere.