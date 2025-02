Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I consiglieri comunali di centro-destra di Castelfranco Emilia: Rosanna Righini () e Roberta Garibaldi si uniscono al sindaco Gargano nel saluto e ringraziamento alla Direttrice della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia Maria Martone, che lascerà il suo incarico per assumere un nuovo ruolo.'Durante il suo mandato, la Direttrice ha saputo interpretare al meglio lo spirito dell’istituto, garantendo la funzione di un luogo non solo di detenzione, ma soprattutto di riabilitazione e preparazione al reinserimento sociale dei detenuti. Con grande professionalità e dedizione, ha lavorato per promuovere un modello di realtà penitenziaria inclusiva e aperta alla città e alla società, attraverso le attività lavorative e sociali - affermano Righini e Garibaldi -.

Sotto la sua guida, il carcere ha visto l’implementazione di iniziative che hanno coinvolto le importanti realtà del volontariato sociale con l’obiettivo di garantire ai detenuti la valorizzazione delle proprie abilità, e all’istituto una reale apertura verso l’esterno, dimostrando come l’impegno e il lavoro possano essere fattori determinanti nel processo di recupero e reinserimento. Nel pieno spirito dei principi contenuti nella Costituzione Italiana. Esprimiamo a lei e a tutto il personale della Polizia Penitenziaria che con lei ha condiviso il suo percorso e che ogni giorno svolge la difficile mansione in un contesto come il carcere, la nostra gratitudine, augurando un futuro ricco di successi, certi che la sua esperienza e il suo impegno continueranno a essere una risorsa fondamentale sia per il suo nuovo incarico sia per l’amministrazione penitenziaria'.