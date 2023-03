Castelfranco, rimpasto di giunta: entra Omar Giovanardi

La prima novità è l'ingresso di Omar Giovanardi. Giovanardi ha svolto la propria professione come geometra nel settore dell’edilizia, sia come tecnico che come progettista; attivo da sempre nel campo del volontariato, da undici anni è presidente dell’Associazione F.C. Spilamberto ‘96 A.s.d.Il nuovo assessore assume le deleghe ai Lavori pubblici, Manutenzione e Decoro Urbano, Rigenerazione Aree e Piano Estrattivo, Viabilità e Mobilità sostenibile.'Ringrazio il sindaco per la fiducia riposta e per le deleghe che mi ha assegnato - dichiara Omar Giovanardi - il mio ingresso in Giunta è da ricercare nella volontà di collaborare al governo della mia città e a proseguire nel suo sviluppo, perché sia sempre più ecosostenibile e moderna. Mi impegnerò per ricercare una collaborazione fattiva con le associazioni del territorio e coi cittadini'.Il nuovo ingresso è anche occasione per una parziale modifica delle deleghe della Giunta: il sindaco Giovanni Gargano, infatti, oltre a cedere la Rigenerazione Aree e Piano Estrattivo a Giovanardi, cede a Leonardo Pastore la delega al Bilancio, trattenendo Sicurezza Urbana e Legalità, Protezione Civile, Urbanistica, Ciclo integrato dei Rifiuti e Unione del Sorbara.Leonardo Pastore, quindi, oltre al Bilancio, mantiene le deleghe a Sport, Comunicazione, Cultura, Politiche partecipative, Innovazione tecnologica e Transizione digitale; la delega allo Sportello Unico Attività Produttive passa da Pastore a Silvia Cantoni, mentre le Politiche agricole, sono assegnate a Sarah Testoni.Ricapitolando, quindi, Silvia Cantoni si occuperà di Castelfranco Città Policentrica e Frazioni, Centro Commerciale Naturale, Sportello Unico Attività Produttive e Commercio, Promozione del Territorio, CFE52, Volontariato, Turismo; Sarah Testoni, che ricordiamo è entrata in Giunta lo scorso autunno, presidia Politiche Giovanili, Transizione Ambientale ed Energetica, Benessere e Tutela Animale, Politiche agricole, Fundraising ed Europa.

Ancora, per Remo Mezzetti alle deleghe a Villa Sorra, Patrimonio e programmazione degli investimenti, Pnrr, si aggiungono Organizzazione e Politiche del Personale.

Restano invariate le deleghe di Rita Barbieri: Scuola e Politiche Educative, Conciliazione Vita e Lavoro, Politiche di genere, Memoria, Gemellaggi e Patti d’Amicizia, Politiche per l’inclusione e la Pace.

Infine, la vicesindaco Nadia Caselgrandi, che aveva la delega a Mobilità sostenibile adesso passata a Giovanardi, assume gli Affari Generali e Rapporti con il Consiglio Comunale, deleghe che si aggiungono a Welfare, Politiche per la Casa e Lavoro, deleghe che presidia da inizio mandato.