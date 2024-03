Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Elevate sanzioni per l’ammontare di circa 80.000 euro per la presenza di 12 lavoratori non regolarmente assunti oltre la mancata emissione/memorizzazione di documenti commerciali (scontrini). Gli ispettori del Lavoro hanno inoltre riscontrato la mancata elaborazione del DVR (Documento di valutazione del rischio) e del Piano di emergenza di evacuazione. Accertate evidenti carenze sull’impianto elettrico presente. Ulteriori prescrizioni obbligatorie accertate per mancata formazione e informazione per i lavoratori.Oltre a queste gravi violazioni gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno rilevato l’apertura abusiva del locale in difetto di autorizzazione per il pubblico spettacolo.Si tratta di un provvedimento a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica che ha come principale obiettivo quello di impedire, attraverso il provvedimento cautelare, il protrarsi di una situazione di illegalità, percepita in modo allarmante dalla collettività.