Castelfranco, tangenziale colabrodo: né Anas né Provincia intervengono

'La tangenziale di Castelfranco Emilia deve essere sottoposta a manutenzione, ci sono problemi con gli sfalci che ostruiscono la visuale, in particolare modo alla congiunzione con il villaggio artigianale della Graziosa, e di manto stradale, su quest’ultimo si rileva una particolare criticità negli svincoli con via Loda, soprattutto uscendo dalla tangenziale in direzione Modena'. A sollevare il problema è il consigliere comunale di San Cesario Mirco Zanoli.'Il problema manto stradale lo conosco bene, facendo il tragitto tutti i giorni per lavoro e da almeno 6 mesi ho provveduto in svariate occasioni a segnalarlo telefonicamente sia alla Municipale di Castelfranco che in un messaggio privato all’assessore castelfranchese Denis Bertoncelli, putroppo senza avere poi riscontri oggettivi - continua Zanoli -. Constatando quindi il proseguire della problematica ed avendo avuto segnalazioni anche da diversi cittadini, due mesi fa ho chiesto lumi alla Provincia di Modena, mediante posta certificata. Dopo oltre un mese mi è stato risposto che la competenza è di ANAS, alla quale tempestivamente circa una settimana fa, sempre mediante Pec ho chiesto di intervenire. Chiaramente in questo periodo tra piogge e neve la situazione, già di per sé significativa, sta avendo un peggioramento notevole e la sicurezza degli automobilisti potrebbe risentirne. Tra il rimpallarsi delle competenze il risultato è quello di una criticità che dura da mesi senza soluzioni efficaci all’orizzonte, soluzione che non è sicuramente rappresentata da una toppa di asfalto a freddo'.