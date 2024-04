Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una delle due è stata sorpresa in un supermercato nell’intento di nascondere svariati prodotti esposti per la vendita nei suoi vestiti.Stessa scena in un altro supermercato a breve distanza dall’altro dove due donne sconosciute si stavano aggirando con fare furtivo.I carabinieri le hanno bloccate nel parcheggio del supermercato mentre cercavano di liberarsi di una borsa lanciandola sotto un mezzo pesante parcheggiato.La perquisizione ha consentito il recupero di ben 158 articoli di vendita, tra profumi, deodoranti e similari, per un valore di quasi mille euro. La merce è stata restituita agli aventi diritto. Le due donne, entrambe senza una fissa dimora, verranno giudicate con rito direttissimo dal Giudice del Tribunale di Modena.