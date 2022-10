Castelfranco, Testoni nuovo assessore: mini rimpasto di giunta

Nuovo ingresso nella Giunta di Castelfranco Emilia: nella squadra guidata dal sindaco Giovanni Gargano entra Sarah Testoni, nominata su scelta diretta del primo cittadino. Il neo assessore andrà a sostituire Valentina Graziosi che ha deciso di rimettere il suo mandato 'a causa di sopraggiunti impegni personali'.Testoni, 27 anni, nata e cresciuta a Castelfranco Emilia, da sempre impegnata nell’associazionismo del territorio e nel mondo dello scoutismo, è tra i punti di riferimento del gruppo di maggioranza Idee in Comune, pur non avendo ad oggi mai ricoperto incarichi istituzionali. Avrà seguenti deleghe: Politiche Giovanili, Transizione Ambientale ed Energetica, Benessere e Tutela Animale, Fundraising ed Europa.'Con molto piacere rivolgo il mio benvenuto a bordo a Sarah Testoni così come, al contempo, desidero rivolgere il mio sentito grazie a Valentina Graziosi per il prezioso lavoro svolto sino ad oggi – dichiara il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano evidenziando come – con l’arrivo di Sarah andiamo a rafforzare ulteriormente la nostra squadra.Con la nomina di Sarah Testoni, si va anche a compiere una ridistribuzione delle deleghe in Giunta, ora così composta:Sindaco GIOVANNI GARGANO: Bilancio, Sicurezza Urbana e Legalità, Protezione Civile, Urbanistica, Rigenerazione Aree e Piano Estrattivo, Ciclo integrato dei Rifiuti.Vicesindaco NADIA CASELGRANDI: Welfare, Politiche per la Casa, Lavoro, Mobilità sostenibile e Unione del Sorbara.Assessore REMO MEZZETTI: Villa Sorra, Patrimonio e programmazione degli investimenti, P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa di Resilienza).Assessore RITA BARBIERI: Scuola e Politiche Educative, Conciliazione Vita e Lavoro, Politiche di genere, Memoria, Gemellaggi e Patti d’Amicizia, Politiche per l’inclusione e la PaceAssessore LEONARDO PASTORE: Sport, Comunicazione, Cultura, Innovazione tecnologica e transizione digitale, Sportello Unico Attività Produttive e Politiche agricole, Politiche partecipativeAssessore MATTEO SILVESTRI: Manutenzione e Decoro Urbano, Rapporti Consiglio Comunale, Affari Istituzionali, Organizzazione e politiche del PersonaleAssessore SILVIA CANTONI: Castelfranco Città Policentrica e Frazioni, Centro Commerciale Naturale, Commercio, Promozione del Territorio, CFE52, Volontariato, TurismoAssessore SARAH TESTONI: Politiche Giovanili, Transizione Ambientale ed Energetica, Benessere e Tutela Animale, Fundraising ed Europa.