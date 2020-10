Castelfranco, truffa dello specchietto: denunciato italiano 26enne

Una truffa con lo specchietto ai danni di una 59enne è stata sventata ieri a Castelfranco Emilia dai carabinieri. L’autore del raggiro, un ventiseienne italiano, disoccupato e pluri pregiudicato è stato denunciato. L’uomo in via Emilia, lamentando presunti danni fatti allo specchietto della propria autovettura e a suo dire provocati dalla signora alla guida, ha tentato di farsi consegnare a titolo di risarcimento la somma di 200 euro in contanti. La signora non si è lasciata raggirare chiedendo l’intervento delle forze di polizia, al che l’uomo è rimontato in macchina allontanandosi velocemente.La donna è tuttavia riuscita a fornire il numero di targa della vettura del truffatore e i carabinieri hanno attivato immediatamente le ricerche. Dopo circa mezz’ora l’autovettura, con il conducente, è stata rintracciata all’interno di un campo nomadi occasionale a Castelfranco Emilia. Il truffatore è stato denunciato e il veicolo è stato sottoposto a sequestro preventivo e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.