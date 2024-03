Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’atto generato dall’ignoranza e da stupido odio, non è solo un inaccettabile gesto teppistico, ma il segno di un clima sociale nel quale cerca visibilità l’idea di rivincita da parte di forze politiche e culturali sconfitte dalla storia a prezzo di immani sofferenze e distruzioni'.'Gabriella Degli Esposti - scrive l'Anpi - è tra i più straordinari esempi di combattente nella Lotta di Liberazione dal nazi-fascismo, per l’umanità contro la barbarie. L’insulto alla sua memoria da parte di pochi disperati deve ancora una volta scuotere le coscienze e rafforzare l’impegno antifascista, così forte e radicato nelle comunità di Castelfranco e modenesi. L’Anpi è ancora più vicina a Savina e alla sua famiglia e li stringiamo in un forte abbraccio' - conclude l'associazione. Rispetto al gesto non è emersa alcuna rivedicazione.