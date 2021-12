'Castelfranco, è vero il monumento al Tortellino va riqualificato'

'Si è vero, il Monumento dedicato al Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia non è nelle migliori condizioni e come detto ai referenti dell'Associazione La San Nicola, un mese fa, è in programma una sistemazione da effettuarsi nei prossimi giorni'.Così il sindaco di Castelfranco Gianni Gargano conferma quanto denunciato ieri su La Pressa dall'autore stesso dell'opera, Giovanni Ferrari.'La manutenzione dei monumenti del Territorio fa parte di una valutazione da parte degli Uffici coordinati dall'assessore Barbieri per programmare una serie di interventi dando priorità ai Monumenti dedicati ai Caduti. Per esempio cominciando da quello del Parco Cav. Gildo Guerzoni come ho detto durante la Cerimonia dedicata alle Forze Armate e all'Unità d'Italia - afferma Gargano -. Il Monumento al Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia è stato più volte oggetto di riqualificazione, l'ultima un anno fa. Pertanto è legittima l'istantanea odierna emersa sugli organi di stampa ma ritengo sia ulteriormente giusta inserirla all'interno di un quadro complessivo con anche tutte le informazioni a riguaro'.