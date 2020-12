Hanno chiamato loro i Carabinieri che li hanno arrestati per rissa aggravata per lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Si tratta di due uomini e una donna, domiciliati nel modenese. Una 28enne ucraina, un 32enne albanese ed un 25enne marocchino, tutti con precedenti di polizia.I fatti risalgono a ieri sera, quando i tre, al termine di una violenta lite, generata forse per questioni di droga, chiamano i Carabinieri della tenenza di Castelfranco Emilia. Il cittadino albanese riporta ferite da taglio ricevute con una bottiglia di vetro rinvenuta sul posto. Le motivazioni della lite, non meglio specificate, inducono i militari a ritenere che vi possano essere motivi connessi con lo spaccio di stupefacenti. Nel corso della perquisizione personale, alla donna e al cittadino marocchino vengono trovate 11 dosi di sostanze stupefacenti per complessivi 3 grammi di cocaina, oltre alla somma di 550 euro ritenuta provento di attività di spaccio.Nella foto, la droga ed i contanti sequestrati