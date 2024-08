'Castelnuovo, diciamo no a nuovo mega impianto fotovoltaico'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'interesse privato, la speculazione economica non possono prevalere sul rispetto della natura, dell’ambiente, della storia e della salute. Un impianto privato di questo tipo infatti comporterà la trasformazione di un campo agricolo in un impianto fotovoltaico agrivoltaico che ben poco avrà a che vedere con il rinnovabile, il green ed un vero cambiamento verso la sostenibilità. In quanto non farà altro che consumare suolo agricolo per una superficie enorme, abbattere querce secolari, creare un impatto visivo e soprattutto potenzialmente inquinante e nocivo per la salute delle persone e degli animali, in quanto comporterà la creazione di linee elettriche ed una cabina di trasformazione di un voltaggio molto elevato, potrebbe inoltre essere controindicato per l’effetto abbagliante che in alcune ore del giorno avrebbe nei confronti degli arei in procinto di atterrare all’aeroporto di Bologna o in transito - continuano Bolognesi e Galletta -.

Anche il Legislatore si è reso conto che impianti di questo tipo autorizzati sulla base delle precedenti leggi sono sbagliati, ha quindi cercato di porvi rimedio mediante l’emissione di decreti legge di maggio e luglio scorsi. E' quindi molto importante agire adesso mentre è in corso l'iter autorizzativo che porterà alla creazione di questo impianto e che addirittura passa sopra alle teste dei cittadini e coinvolge in minima parte le amministrazioni pubbliche locali come il Comune, in modo che quando la gente si accorga di cosa sta succedendo sia già troppo tardi, il territorio sia già rovinato, gli alberi siano abbattuti e non si possa più fare nulla. Stiamo portando avanti una raccolta firme sia porta a porta fra la gente, ovviamente ignara di tutto, che sulla piattaforma on line change.org, di conseguenza il supporto di tutti molto gradito e ben accetto. Stiamo anche costituendo un comitato che possa dare voce alle persone in modo che la collettività possa essere sempre più parte attiva e non passiva nelle scelte che ricadendo sul territorio avranno interazioni negative'.