Castelnuovo, inaugura il bosco Umberto Zanasi

Le nuove alberature, precisamente 48, contribuiranno infatti alla cattura della CO2, principale gas responsabile dell’effetto serra e delle polveri provenienti dalle limitrofe attività produttive.Per il tipo di terreno sono stati selezionati e piantati: aceri ricci, bagolari, platani comuni, pioppi bianchi, cerri e tigli selvatici. L’area verde, per un totale di 4000 metri quadri è collocata tra la zona industriale di via Pavarello e sarà raggiungibile dalla parallela pista ciclopedonale.

All’evento di inaugurazione interverranno i rappresentanti del Comune di Castelnuovo Rangone, che ha la proprietà del terreno, insieme ai sostenitori di Mutina Arborea, Consorzio forestale senza scopo di lucro nato come luogo di azione dell’Associazione per la Responsabilità Sociale d’Impresa.

'Sono molto fiera di poter inaugurare il primo bosco di Mutina Arborea che nel suo secondo anno di attività riuscirà a mettere a dimora circa 1300 nuove piante, a testimonianza che la nostra è una terra virtuosa dove non si rimane indifferenti a temi cogenti come il cambiamento climatico e con la collaborazione tra pubblico e privato i progetti assumono dimensioni significative per il bene comune' - queste le parole della presidente di Mutina Arborea Silvia Pini.



Il Bosco “Umberto Zanasi” inoltre contribuirà a favorire la creazione di ecosistemi naturali funzionali al mantenimento di un’elevata biodiversità animale e vegetale, favorita anche da sfalci dell’erba differenziati, restituendo inoltre alla comunità un terreno marginale.



'Sostenere una bellissima iniziativa come questa, grazie al prezioso lavoro di Mutina Arborea, rappresenta un segno concreto dell’impegno di Zanasi Group per la sostenibilità ambientale e il benessere della nostra comunità. Sono sicura che mio padre avrebbe voluto esattamente tutto questo: che le nostre azioni fossero radicate nel rispetto per l’ambiente e nel desiderio di lasciare un segno positivo per le generazioni future. Con questo progetto, continuiamo a portare avanti i valori che lui ci ha tramandato' - queste le parole di Simona Zanasi, figlia di Umberto.

L’intervento di riforestazione è realizzato con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Rangone, della Provincia di Modena, dell’Unione Terre di Castelli e di FIAB Modena.