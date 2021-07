Castelnuovo, iniziano le 'Camminate del Maialino'

Inizia domani con il giro degli otto parchi castelnovesi il ciclo delle “Camminate del Maialino”, l’ormai tradizionale appuntamento estivo organizzato dall’associazione Movimento è Salute.Un’occasione non solo per fare esercizio fisico, ma anche per conoscere meglio il territorio di Castelnuovo e le sue bellezze, in compagnia dei volontari di MèS.L’iniziativa proseguirà in luglio con altri tre appuntamenti: mercoledì 14 (maestà e cippi per 6,2 km), mercoledì 21 (Besina Montale per 9,4 km o percorso alternativo di 7 km) e mercoledì 28 (il Rubbio per 11 km o percorso alternativo di 7 km).La proposta estiva di Movimento è Salute si completa con altri momenti dedicati al benessere: in luglio l’associazione organizza sedute serali di pilates nella “palestra a cielo aperto” del Parco Grizzaga di Montale, in agosto spazio allo yoga al Parco Baden-Powell, mentre per tutta l’estate al Parco Picasso si terranno corsi di danza, dalla danza moderna all’hip-hop fino al reggaeton.