Castelnuovo Rangone: è il fine settimana della Fiera di Maggio

Un fine settimana arricchito anche da alcuni momenti particolarmente significativi per la comunità, a partire dal conferimento della cittadinanza onoraria a Carmen Yáñez, che avrà luogo domani, sabato 27 maggio, alle 10 nella Sala del Consiglio, nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio comunale. La poetessa cilena, amore di una vita del grande Luis Sepúlveda – a cui è stata intitolata la biblioteca comunale di Castelnuovo Rangone nella rinnovata sede di Villa Ferrari – sarà protagonista di un altro evento della Fiera, realizzato in collaborazione con il Poesiafestival: la lettura poetica di domenica 28 alle 16 in Sala delle Mura, accompagnata dalla musica dei Tupamaros.Nel pomeriggio di domani è in programma anche l’inaugurazione del Giardino dei Giusti nell’area verde della biblioteca comunale, un progetto di comunità dedicato alla Memoria, realizzato con il coordinamento della Fondazione Gariwo. All’evento inaugurale, completato dalla dedica del primo albero al sacerdote castelnovese don Arrigo Beccari, interverranno dalle 16 il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi, il Presidente Gariwo Gabriele Nissim e Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera e ambasciatore del Giardino dei Giusti.E tra i motivi per scegliere di venire a Castelnuovo c’è anche la musica: domani sera la performance dal vivo della Banda Rulli Frulli, resa possibile grazie al contributo del Lions Club Castelnuovo Rangone, domenica il concerto Castelnuovo Rock Experience, che vedrà i ragazzi delle scuole medie Leopardi salire sul palco insieme ai Flexus.Nel week end di Fiera troveranno spazio anche la grande mostra mercato, il mercato ambulante, il mercato dei commercianti di Castelnuovo e Montale, il mercato dell’arte e dell’ingegno e tante altre iniziative come Olistica Park al Parco Lennon, le visite guidate al MuSa e all’acetaia comunale, la magia del Mago Blu e il trenino per bambini, la mostra di moto d’epoca, la presentazione del libro “Chiedi chi era Roberto Serio” (Incontri Editrice), in programma domenica 28 alle 11 in Sala del Consiglio, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Stefano Solignani e dei curatori del libro Roberto Alperoli, Carolina e Cecilia Sanley.