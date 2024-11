Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi, coadiuvato dall’instancabile impegno dei numerosi volontari, ha permesso per la trentacinquesima volta, di presentarsi ai golosi con un insaccato gigante.E’ stata la stessa Presidente “Luisa Falchi Vecchi”, a coordinare la preparazione dello Zampone più buono del Mondo.Domenica 1 dicembre a mezzogiorno in punto, sarà distribuito gratuitamente a tutti i presenti nella piazza centrale di Castelnuovo Rangone, accompagnato da fagioloni, pane e Lambrusco.La manifestazione è in collaborazione e con il sostegno dell’amministrazione Comunale.