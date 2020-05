Castelnuovo Rangone: Non si ferma all'alt e fugge, bloccato da PM

XG, le iniziali del suo nome, di 28 anni, nazionalità albanese. E' lui l'uomo sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica e per non essere in regola con gli obblighi derivanti dalla conversione del documento di guida straniero pur essendo residente in Italia dal 2010, bloccato dagli agenti della Corpo Unico della Polizia Municipale Terre di Castelli.



L'uomo, alla guida di una Ford Fiesta, non si era fermato all'alt intimato dagli agenti in località sant’Eusebio, tra via Montanara e via Provinciale, nel Comune di Castelnuovo Rangone, accellerando anziché fermarsi. Ma la forte velocità assunta dal mezzo lo ha fatto sbandare finendo la corsa contro un filare di alberi. Auto fuori uso ma nessuna ferita per il fuggitivo che, sceso dall'auto, ha cercato di fuggire a piedi, nei campi. L’inseguimento, iniziato con le moto di servizio, è continuato piedi e di corsa. Dopo circa 1 km di inseguimento il fuggitivo è stato definitivamente bloccato e accompagnato al comando tramite le autopattuglie che nel frattempo erano state allertate e sono sopraggiunte sul luogo del fermo.

Il veicolo è stato sottoposto al fermo amministrativo per 180 giorni e la patente di guida è stata ritirata.



Nella foto, l'audio del fuggitivo finita contro un filare di alberi da frutta