Castelnuovo Rangone, nuova piazza intitolata a Edmondo Berselli

'Luis Sepùlveda, Alda Merini, Gianni Rodari e ora Edmondo Berselli. Castelnuovo Rangone rinnova la propria tradizione della toponomastica degli affetti, ovvero il dedicare luoghi del territorio a figure di alto profilo, capaci però di incarnare e raccontare valori e storie che siano da esempio per tutti. Con Edmondo Berselli vogliamo raccontare l'orgoglio, la passione, la storia di una terra, l'Emilia, di cui Castelnuovo è orgogliosamente parte.

Con la nuova piazza Berselli, poi, completiamo la riqualificazione di uno dei più punti più belli e suggestivi del Paese, tra il torrione medioevale e il bellissimo parco Rio Gamberi' - afferma Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone.

'Quando sono stata contattata dall’Assessore Solignani per questa intitolazione, sono stata totalmente colta di sorpresa. Stavano pensando a lui come figura di intellettuale modenese con un profilo di rilievo nello scenario culturale italiano. Ovviamente, la mia sorpresa si è subito tramutata in un grande piacere. Ritengo si tratti di un bellissimo riconoscimento del valore di mio marito Edmondo come giornalista, come scrittore e come saggista, che ha saputo raccontare l’Italia e anche l’Emilia in maniera eclettica e antiretorica, mescolando con disincanto e ironia la politica, la cultura, la società, la musica e lo sport. Dopo la biblioteca di Campogalliano, questa è la seconda importante intitolazione pubblica che gli viene assegnata.



Una piazza situata nel cuore di Castelnuovo Rangone porterà il suo nome per sempre e per me è una grande emozione, ma anche il modo migliore per ricordarlo in maniera permanente e affidare il suo nome alle generazioni future. Per questo desidero ringraziare davvero di cuore il Sindaco Paradisi e tutta l’Amministrazione per avere voluto onorare Edmondo con questa iniziativa' - aggiunge Marzia Barbieri, vedova di Edmondo Berselli.



Tra zone pedonali, percorsi di mobilità dolce, aree verdi e un richiamo all’originaria vocazione cinematografica, la nuova piazza è destinata a diventare il “salotto culturale” di Castelnuovo, un luogo adatto a ospitare eventi e iniziative, per un territorio sempre più vivace e attrattivo.'L'intervento, espressione del pensiero urbanistico che accompagna in questi anni la nostra regione, è un importante esempio di rigenerazione urbana – precisa Matteo Ferrari, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Castelnuovo Rangone –, che consegna alla comunità un'opera pubblica aperta e inclusiva, attenta ai particolari costruttivi ed architettonici, con spazi di verde pubblico che connettono la piazza alle altre parti presenti'.Il nuovo spazio urbano verrà idealmente restituito alla comunità lunedì 16 settembre, nell’evento di intitolazione della piazza a Edmondo Berselli, giornalista, saggista e intellettuale modenese, che con le sue opere ha saputo raccontare con sguardo lucido e uno stile originale i fatti sociali, economici e culturali che hanno attraversato l’Italia a cavallo tra i due secoli. La serata comincerà alle 20.30 dalla nuova piazza, dove avrà luogo la cerimonia di intitolazione alla presenza del Sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi e della moglie di Berselli, Marzia Barbieri. Successivamente l’evento si sposterà in piazza Bertoni, dove alle 21 Leo Turrini condurrà una conferenza per ricordare l’autore di “Venerati maestri” alla presenza di ospiti di grande spessore come l’ex Presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, il critico televisivo Aldo Grasso, il politologo Ilvo Diamanti e l’ex direttore de La Stampa e Repubblica Ezio Mauro.L’evento è ad ingresso libero e gratuito, l’accesso alla nuova piazza sarà da Stradello Falcone-Borsellino.