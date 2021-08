Castelnuovo Rangone: pronti 250.00 euro in buoni spesa per famiglie

Con l'invio delle cartoline a tutte le famiglie castelnovesi, entra nel vivo il progetto 'Connessioni', con cui il Comune di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, mette a disposizione 250.000 euro di contributi a sostegno delle famiglie, a seguito dell'emergenza Covid. Dall'11 settembre al 30 novembre sarà possibile richiedere i buoni spesa destinati ad attività culturali, ricreative, sportive, per le spese legate alla scuola o alla formazione, per gli acquisti di prodotti per l'infanzia, per ogni figlio nato -o nascituro- dall'1 gennaio 2003 al 30 novembre 2021. La misura di sostegno è dedicata ai nuclei famigliari con un Isee inferiore ai 35.000 euro. I buoni spesa, del valore di 150 euro, dovranno essere utilizzati negli esercizi commerciali e nelle associazioni del Comune di Castelnuovo aderenti all'iniziativa, potranno essere ritirati a partire dal 6 settembre e spesi entro la fine dell'anno. Sono tre le modalità per richiedere i contributi: compilare il form on line sul sito istituzionale del Comune www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it, oppure consegnare il modulo cartaceo presso l'Urp di via Roma 1 o inviare il modulo all'indirizzo pec comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it (per informazioni si chiama il 059-534802 o si invia una mail a connessioni@comune.castelnuovo-rangone.mo.it). Associazioni e negozi che intendono aderire al progetto hanno tempo fino al 31 agosto per inviare la propria richiesta di partecipazione, consegnando all'Urp il modulo cartaceo compilato (scaricabile dal sito istituzionale del Comune) o inviando una pec all'indirizzo comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it (Red/ Dire