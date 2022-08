Castelnuovo: travolge e spezza una gamba alla statua del maiale

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale che a disposizione ha anche le immagini delle telecamere della super-sorvegliata piazza del comune, vicino al Municipio, ma ormai i fatti sembrano essere chiari. Un automobilista che stava facendo manovre è entrato in collisione per errore con la statua in metallo raffigurante un maiale in corsa, posta al centro della piazza, come omaggio all'animale simbolo di un territorio leader nella produzione di salumi, spezzandogli letteralmente la gamba. L'uomo alla guida del mezzo si è subito anto-denunciato.La statua dovrebbe essere momentaneamente rimossa in modo da ripararla nei prossimi giorni e installarla nuovamente al suo posto in piazza.