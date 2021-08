Castelnuovo: tre amici in auto fuori strada, uno grave

Per i traumi riportati alla testa è ricoverato dall'alba di oggi all'ospedale di Baggiovara. E' un ragazzo di 21 anni che insieme a due coetanei stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda sulla via per Modena, nel comune di Castelnuovo Rangone. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, giunto all'altezza del civico 43/45, all'altezza dello stabilimento Cremonini, il conducente ha perso il controllo dell'auto, finita fuori strada. Illeso lui e uno dei passeggeri. Il secondo trasportato ha invece riportato ferite giudicate gravi al cranio e per questo è stato ricoverato all'ospedale di Baggiovara. La prognosi per lui è riservata.