Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La strada dove è avvenuto l'incidente, via Ossi, da tempo è oggetto di segnalazioni legate alla pericolosità del fondo stradale, ma a quanto pare non sono stati ancora messi in campo interventi risolutivi.Nella foto il luogo dell'incidente di oggi. La foto è stata scattata subito dopo il sinistro, è ben visibile il pessimo stato in cui versa la strada